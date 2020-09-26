قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك، كثفوا مفاوضاتهم مع نظرائهم في بيراميدز؛ من أجل الحصول علي خدمات رجب بكار الظهير الأيمن للفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، أن الزمالك يرغب في تدعيم الجهة اليمني التي لا يتواجد بها سوي حازم إمام، والناشئ أحمد عيد.
وأوضح أن الزمالك يسعى لإنهاء الصفقة سريعًا؛ في ظل عودة الأهلى للتفاوض مع اللاعب مرة أخرى ليكون خليفة أحمد فتحى الذى سينتقل إلي بيراميدز الموسم المقبل.
وأردف عمر ربيع ياسين، أن تراجع الأهلي؛ جاء بعد نجاح النادي في انهاء التعاقد مع أحمد رمضان "بيكهام" مدافع المنتخب الاوليمبي ونادي وادي دجلة؛ من أجل تدعيم خط دفاع الفريق.
ونوه الى أن تعاقد الأهلي مع بيكهام؛ جاء بعد ظهوره اللاعب بمستوي جيد سواء مع الفراعنة أو فريقه، وكذلك قدرته على اللعب في أكثر من مركز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.