حلمي طولان يعلق على أنباء رحيل فايلر.. وموقف الأهلي من محمد شريف

تحدث حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن موقف السويسري رينيه فايلر مع الأهلي؛ بعدما تردد برحيله عن القلعة الحمراء، قائلًا :"ما يحدث؛ تضخيم للأمر بشكل كبير ومبالغ".

وأضاف طولان في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"مستوى الأهلي في ولاية حسام البدري كان أفضل من ذلك ، الأهلي والزمالك من يصنعون أمجاد المدربين، وظاهرة رحيل المدربين بهذه الطريقة عن الأهلي والزمالك لا تعيبهم".

وتابع :"العيب في المدربين أنفسهم؛ لأنهم لا يحترمون تعاقداتهم بسبب الأموال، وهذا أسلوب لا يليق أبدًا مع أكبر ناديين في الشرق الأوسط".

وعن تأثر الزمالك برحيل الفرنسي باتريس كاريرون إلى جانب فايلر مع الأهلي- حال رحيله-، أوضح :"رحيل الثنائي لن يؤثر على الأهلي والزمالك في مشوارهما بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الفترة الماضية رحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة فريق التعاون السعودي حيث قام بفسخ تعاقده مع الزمالك من خلال دفع الشرط الجزائي المقدر براتب شهرين.

في المقابل، أعلن النادي الأهلي عبر بيان رسمي، أنه سيحدد مصير رينيه فايلر سواء بالبقاء أو من عدمه في الأول من أكتوبر المقبل.

وانتقل طولان للحديث عن لاعبه المعار من الأهلي محمد شريف، ناهيًا تصريحاته :"اللاعب ملك الأهلي، لكن الأهلي لم يبلغنا برغبته في إعادة اللاعب".

ويلعب محمد شريف على سبيل الإعارة في صفوف إنبي منذ بداية الموسم الحالي قادمًا من صفوف الأهلي حيث استطاع أن يسجل 12 هدفًا ليكون في الترتيب الثاني على مستوى الهدافين بفارق أربعة أهداف عن عبد الله السعيد نجم بيراميدز متصدر ترتيب الهدافين.

جدير بالذكر أن حلمي طولان استطاع أن يحقق نتائج مميزة رفقة الفريق البترولي في الموسم الحالي (2019 - 2020) حيث يتواجد إنبي حاليًا في الترتيب الخامس برصيد 41 نقطة.