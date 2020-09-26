فاروق جعفر: كالديرون كان قريبا من الزمالك.. وهذا سبب تفضيل ‏باتشيكو

أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، أن الأرجنتيني كالديرون، كان ‏قريبا من تدريب فريق الكرة بالنادي، قبل الاستقرار على البرتغالي ‏باتشيكو.‏

وأوضح، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك: "الدراية التامة بالكرة المصرية، وتولي الزمالك من ‏قبل؛ هي أمور رجحت كفة باتشيكو".‏

وأكمل:"تحدثنا مع عدد كبير من المدربين، وتم اختيار الأنسب، وفقًا ‏لمعايير محددة، على رأسها، الإلمام بأجواء الكرة المصرية".‏