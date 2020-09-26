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زوجة علاء علي: لم أستطع العمل في نادي الزمالك.. وأتمنى توفير فرصة عمل بـ أكتوبر.. فيديو

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قالت زوجة الراحل علاء علي، نجم  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، إنها كانت حصلت على وعد من مسئولي النادي الأبيض، بالعمل داخل النادي.

وأكدت زوجة علاء علي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم استطع العمل في نادي الزمالك؛ بسبب بعد المسافة بين محل سكني عن النادي".

وتابع: "بسبب بعض الظروف انقسم المعاش بيني وبين أسرة علاء علي؛ لذلك أنا في حاجة إلى عمل جديد من أجل تلبية احتياجات أطفالي".

واستطردت: "أناشد المسئولين في المجال الرياضي بتوفير فرصة عمل بالقرب من محل إقامتي في أكتوبر".

وتوفي علاء علي لاعب الزمالك السابق، في شهر نوفمبر الماضي، بعد صراع مع مرض "السرطان"  عن عمر يناهز الـ 31 عامًا.

وكان علاء علي، لعب لأندية الزمالك، سموحة، وادي دجلة، طلائع الجيش، المصري البورسعيدي، وبتروجت.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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