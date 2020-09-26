نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح قد يكون الصفقة الاغلي لو ذهب لهذا النادي في المقال التالي
عمر شويل - جدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين موقع ثقفني وعشاق النجم المصري محمد صلاح وأيضا عشاق نادي ليفربول الانجليزي الذين قد يصبهم الحزن بهذه الأنباء إذا تأكدت قريبا .
حيث تشير الأنباء حاليا انه قد ينتقل النجم محمد صلاح الذي قضي بين جدرانه 4 سنوات قادما من نادي إي سي روما الإيطالي في صيف 2017 ,حقق من خلالها العديد من البطولات الجماعية أهمها الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا كما حقق العديد من البطولات والجوائز الفردية اهمها احسن لاعب في أفريقيا اكثر من مرة.
انتقال محمد صلاح من ليفربول
ثمن صفقة انتقال محمد صلاح
حيث يقترب النجم محمد صلاح من الانتقال إلي النادي الأقوى والأغلى والأبرز عالميا ريال مدريد الأسباني ضمن صفقة قد تصل إلي 141 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 105 مليون جنيه استرليني.
لاعب اَخر سيدخل في صفقة انتقال محمد صلاح
وبالإضافة إلي ذلك ينتقل نجم نادي ريال مدريد الأسباني اسينسيو ضمن الصفقة متجها إلي ليفربول لاستكمال تلك الصفقة , حيث أوضحت الصحافة الأسبانية أن المدرب يورغن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي مستعد للسماح للاعب محمد صلاح إلي الانتقال إلي فريق ريال مدريد في حال دفع ذلك المبلغ بالإضافة للحصول علي خدمات اسينسيو.
وكان اخر مباريات ليفربول الانجليزي ضد نادي لينكولن سيتي بالدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الانجليزية والذي انتهي بفوز نادي ليفربول بنتيجة كبيرة 7 مقابل 2 لنادي لينكولن حيث لم يشارك محمد صلاح في تلك المباراة لحصوله علي راحة بالإضافة لبعض اللاعبين الأساسين علي رأسهم ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو والحارس اليسون بيكر.
- حيث اعتمد المدرب الألماني يورغن كلوب علي إشراك اللاعبين البدلاء مع مجموعة من اللاعبين الأساسين مثل فيرجل فان دايك , واعتمد في خطته علي طريقة لعب 4-2-3-1 التي من خلالها اعتمد علي اللاعب الصاعد ريس ويليامز بجانب اللاعب المخضرم فيرجيل فان دايك كـ عمق دفاع بجانب الاطراف الظهيرين كوستاس و نيكو ويليامز.
- كما اعتمد في وسط الملعب علي اللاعب ماركو جروييتش واللاعب جونز , امامهم الثلاثي هيرفي اليون واللاعب الياباني مينامينو واللاعب المتألق دائما شاكيري وأمامهم اوريجي كرأس حربة.
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