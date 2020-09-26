محمد بسيوني حاوي.. اتحاد كلباء الإماراتي: الزمالك فضله عليا.. أحلم بالاحتراف في أوروبا.. ولم أغلق باب العودة إلى مصر.. حوار

محمد بسيوني هو لاعب مصر شاب يبلغ من العمر 18 عاما، يحلم بخوض تجربة الاحتراف في أوروبا والسير على درب النجوم المصريين الذين سبقوه أمثال محمد صلاح وأحمد حسام ميدو.

محمد بسيوني ناشئ الزمالك السابق واتحاد كلباء الحالي يتحدث لـ " دوت الخليج" عن بدايته وحلمه، وموقفه من العودة إلى الدوري المصري.

في البداية.. حدثنا عن بدايتك مع كرة القدم؟.

اكتشفني كابتن سعيد لطفي خلال مشاركتي في دورة ودية، وانضممت إلى قطاع ناشئين الزمالك في 2015، ثم انتقلت إلى اتحاد كلباء الإماراتي في 2019، كخطوة للاحتراف إلى أوروبا.

ما تقييمك لفترك مع نادي الزمالك؟

فترة جيدة للغاية، استفدت منها كثيرا، لعبت في صفوفه 4 سنوات، وافتخر بارتدائي التشيرت الأبيض يوما ما، والزمالك فضله عليا.

ما هو مركز في الملعب؟

ألعب في مركز خط الوسط وجناح أيسر.

كم لقب حصلت عليه خلال فترة تواجدك مع الزمالك؟

حصلت على لقب دوري الجيزة مرتين، خلال تواجد مع الفريق.

هل لك لقب أو اسم شهرة؟

" الحاوي"

هل سبق وأن انضممت إلى منتخب مصر؟

تم استدعائي أكثر من مرة، لم أنال شرف الانضمام حتى الآن.

من هو أفضل مدرب لعبت تحت قيادته؟

كابتن طارق السيد.

ماذا يقول لك المدربين عن مستواك في الملعب؟

يساندوني، ودائما ما أسعى لكون عند حسن ظنهم.

من هو مثلك الأعلى؟

ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة.

هل تلقيت عروضا للعودة إلى مصر؟

لم يصلني أي عروضا حتى، وسأدرس أي عرض يأتي، والعودة إلى مصر أمر وارد، لكني هدفي الأول هو الاحتراف في أوروبا واللعب في أكبر الأندية الإنجليزية يوما ما، أحب طريقة لعب مانشستر سيتي الحالية.

خلال فترة تواجدك في قطاع الناشئين في مصر.. هل شعرت بوجود مجاملات؟

بصراحة لم أر أي وقاعة بعيني، لكن كانت أسمع فقط.

من هو أفضل لاعب في مصر من وجهة نظرك؟

رمضان صبحي " لاعب بيراميدز" وطارق حامد " لاعب الزمالك".

ما رأيك في أسعار لاعبي الدوري المصري؟

مبالغ فيها بعض الشئ، لكن هناك لاعبين يستحقون هذه الأرقام.

ما رأيك فيما فعله كارتيرون مع الزمالك بفسخ تعاقده قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

كان من الأفضل أن يستمر باتريس كارتيرون مع الزمالك حتى بطولة أفريقيا، لكن في النهاية هذا هو الاحتراف.

من هو أفضل فريق في مصر حاليا؟

الزمالك وبجدارة، وهو المرشح الأول لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، من وجهة نظري.

ماذا يمثلك النجم المصري محمد صلاح بالنسبة لك؟

محمد صلاح هو قدوة لأي لاعب، وأفتخر به كثيرا على المستوى الشخصي.