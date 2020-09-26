نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بأنه ممكن أن يحدث أي شيء قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية وذلك ردا على موقف الملكي من التعاقد مع إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث انتهى عقد النجم الأوروجواياني مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي وحتى الآن لم يستقر كافاني على وجهته المقبلة وتم عرضه على ريال مدريد.

وعن التعاقد مع مهاجم، قال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال بيتيس: "أي شيء يُمكن أنّ يحدث حتى نهاية سوق الانتقالات".

وأضاف:"أنا سعيد بمجموعة اللاعبين وبفريقي، إنهم الأفضل، وأنا واثق تمامًا بهم، إذا كنا مُستعدين جيدًا يُمكننا التنافس للوصول إلى الأهداف التي لدينا".

وتابع:"أنا سعيد بما لديّ، لن أطلب أي شيء، لا أريد أي شيء، كما هو الحال دائمًا، حتى الخامس من أكتوبر أي شيء يُمكن أنّ يحدث، جميع المدربين يريد الوصول إلى هذا اليوم، ودعونا لا نتحدث عن من يرحل ومن سيأتي ولكن أي شيء يُمكن أنّ يحدث".

وعن تصريحات جاريث بيل، اختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"لن أرد عليه، نتمنى له الأفضل لما هو قادم والآن نحن نركز على عملنا هُنا".