مواعيد مباريات اليوم السبت 26 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت، الموافق 26 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، والدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى مباراة طنطا والأهلي في الدوري المصري. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد، 26 سبتمبر 2020، على النحو التالي.. الدوري المصري الممتاز طنطا‏ × نادي مصر - 08:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1. دوري أبطال آسيا الأهلي - السعودية × شباب الأهلي دبي - الإمارات - 03:40 مساءً - بي إن سبورتس 7. باختاكور - أوزبكستان × استقلال طهران - إيران - 07:45 مساءً - بي إن سبورتس 7. الدوري الإنجليزي الممتاز برايتون × مانشستر يونايتد - 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 2. كريستال بالاس × إيفرتون - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2. وست بروميتش ألبيون × تشيلسي - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2. بيرنلي × ساوثهامتون - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 2. الدوري الإسباني الدرجة الأولى ديبورتيفو ألافيس × خيتافي - 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 3. فالنسيا × هويسكا- 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 3. إلتشي × ريال سوسييداد - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 3. ريال بيتيس × ريال مدريد - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3. الدوري الإيطالي تورينو × أتلانتا - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 4. سامبدوريا × بينفينتو- 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4. كالياري × لاتسيو- 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4. انتر ميلان × فيورنتينا- 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 4. أبرز مباريات الدوري الألماني أوجسبورج × بوروسيا دورتموند - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 5. الدوري الفرنسي الدرجة الأولى سانت إيتيان × رين - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 6. مارسيليا × ميتز - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.

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