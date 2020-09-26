نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يحسم مصير كيبا في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي موقفهم بشأن مستقبل حارس مرماه الإسباني كيبا أريزابالاجا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مصير كيبا في الموسم الجديد

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن تشيلسي مستعد للاستماع للعروض بشأن استعارة الحارس الإسباني المهدد بفقدان مركزه الأساسي مع قدوم الحارس السنغالي إدوارد مندي من رين.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي، لم يفقد الأمل في كيبا، ويريد له أن يلعب في مكان آخر على سبيل الإعارة.

ونوهت الصحيفة أن تشيلسي يريد خروج الحارس، كي يتمكن من تقديم نفسه بصورة أفضل قبل العودة إلى صفوف الفريق مستقبلا.

الجدير بالذكر أن كيبا فقد مكانه الأساسي في تشكيلة تشيلسي أواخر الموسم الماضي لصالح الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو، قبل أن يلعب دورا كبيرا في خسارة فريقه الأحد الماضي أمام ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.