نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المهندس زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، عن رضاه عن النتائج الذي يقدمها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البترولي، مع حلمي طولان، المدير الفني للفريق.

وقال زكريا السيد، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار، إن النادي يركز في مسابقة الدوري فقط وتم إغلاق ملف عروض اللاعبين.

وأكد زكريا السيد: "محمود جاد تلقى عرض كرواتي ولكن لم نناقش العرض في الوقت الجاري وتم إغلاق ذلك الملف ولم ننظر في العرض".

وتابع: "عدد من العروض تلقاها اللاعبين في الوقت الجاري، ولكن نحن أغلقنا تلك الملفات نهائيًا وهو ما ظهر مردوده على نتائج الفريق".

وكانت تقارير صحفية ربطت الحارس الشاب بالانتقال إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليكون البديل المناسب للحارس محمد الشناوي.