شرط وحيد يعيد جماهير الكرة للملاعب من جديد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الحالة الوحيدة التي تسمح بعودة الجماهير مرة أخرى للملاعب.

قال إنفانتينو: "كرة القدم عرض حي، ودون جميع المشجعين لن تكون النشاط المتعارف عليه، ولكن الصحة يجب أن تكون الأولوية الأولى ويجب أن نبحث عن بروتوكولات تسمح لنا بالعودة مجدداً، لدي إيمان بأن المستقبل سيكون مشرقاً، وأن إعادة الحياة لطبيعتها ستكون أفضل من السابق، يجب البحث عن التوازن ما بين الصحة وكرة القدم وجميع الاعتبارات التجارية".

وأكد رئيس "فيفا" خلال مشاركته في منتدى "Soccerex Connected" الافتراضي أن عودة الجماهير للملاعب من جديد واحداً من أكبر التحديات التي تواجها كرة القدم في الوقت الحالي.

وأضاف: "يجب أن نعمل سوياً في الاتجاه الصحيح، وأن نسأل أنفسنا الأسئلة الصحيحة، هل الجماهير مهتمة بجميع مسابقاتنا؟ هل هناك المزيد من المسابقات أم لا؟ وأن نتسائل عن كرة القدم النسائية، وكم مباراة يمكن للاعب محترف المشاركة بها خلال الموسم والمدة التي يحتاجها للراحة".

ونادى رئيس "فيفا" بموازنة القدرة التنافسية في تقويم المباريات الدولية، وتقصير مدتها بهدف أن يكون هناك خيار لـ50 دولة أن ترفع كأس العالم وليس 5 أو 6 فقط، وأن يكون هناك 50 نادياً، بإمكانها أن تصبح الأفضل في العالم.

واختتم: "مونديال الأندية الجديد سيطوّر كرة القدم، نثق بشدة فيه".