نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد طنطا اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاقي نادي الأهلي نظيره طنطا في الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي "السلام" ضمن منافساات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز. وتوج الأهلي بشكل رسمي ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية والأربعين في تاريخه قبل جولتين من مباراته اليوم أمام طنطا. ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وطنطا:- 1- الأهلي 76 نقطة. 2- الزمالك 58 نقطة. 3- بيراميدز 54 نقطة. 4- المقاولون العرب 49 نقطة. 5- انبي 41 نقطة. 6- سموحة 40 نقطة. 7- المقاصة 40 نقطة 8- الاتحاد السكندري 38 نقطة. 9- طلائع الجيش 34 نقطة. 10- نادي أسوان 34 نقطة. 11- الإنتاج الحربي 34 نقطة 12- الإسماعيلي 31 نقطة. 13- الجونة 31 نقطة. 14- المصري 30 نقطة. 15- حرس الحدود 30 نقطة. 16- وادي دجلة 28 نقطة. 17- نادي مصر 20 نقطة. 18- طنطا 18 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد طنطا اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.