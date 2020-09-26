سيراميكا كليوباترا في مواجهة صعبة أمام منتخب السويس بدوري القسم الثاني

يحل فريق كرة القدم الأول بنادي سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على منافسه منتخب السويس اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ ١٩ من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني لمواصلة صدارته لترتيب المجموعة بعد تحقيق الفوز الجولة الماضية أمام فريق كوكاكولا بنتيجة هدف دون رد ليزيد الفارق عن أقرب منافسيه الى ثلاث نقاط.



على جانب آخر يحاول أشرف خضر المدير الفني لفريق منتخب السويس للدخول في صراع الصعود للدورى الممتاز، حيث حقق الفوز في المباراة الماضية أمام فريق الداخلية بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية القاهرة برصيد ٣٥ نقطة بينما جاء فريق منتخب السويس في المركز الرابع برصيد ٢٨ نقطة.

كانت مسابقة القسم الثاني استؤنفت مؤخرا، بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".