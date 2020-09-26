إنتر ميلان يواجه فيورنتينا ضمن منافسات الجولة الثانية بـ الدوري الإيطالي.. الليلة

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره فيورنتينا اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإيطالي.

كانت رابطة الدوري الإيطالي قررت تأجيل مباراة إنتر ميلان ضد بينيفينتو في الجولة الأولى، بسبب مشاركة الأفاعي مؤخرا، في مسابقة الدوري الأوروبي.

وخسر إنتر ميلان لقب الدوري الأوروبي الشهر الماضي، بعد الخسارة أمام إشبيلية بنتيجة 3 - 2، في المباراة النهائية.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل الدخول مبكرا في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

في المقابل يطمح فيورنتينا في تحقيق انطلاقة جيدة في مسابقة الدوري، بخطف الثلاث نقاط من الأفاعي، أو تحقيق التعادل على أي تقدير.

وأنهى فريق إنتر ميلان مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 82 نقطة خلف يوفنتوس حامل اللقب بـ 83 نقطة، بينما تواجد فيورنتينا في المركز العاشر بـ 49 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، تورينو مع أتلانتا، سامبدوريا مع بينيفينتو، كالياري مع لاتسيو.