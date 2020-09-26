نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة براتيون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي برايتون اليوم السبت 26 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وستلعب مباراة فريق برايتون ضد نظيره فريق مانشستر يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب فالمر.
بينما ستذاع مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي برايتون اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 1" وعلى قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق حفيظ دراجي.
ويتواجد نادي برايتون في المركز الثامن من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط بينما يتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر بدون نقاط.
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