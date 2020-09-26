نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم سموحة مطلوب في الدوري الإسباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن العرض الذي تلقاه حسام حسن مهاجم الفريق السكندري في الفترة الأخيرة.
وقال فرج عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقينا عرضين من فرق اسبانيا وهناك وفد سيأتي ٣٠ سبتمبر الجاري للتفاوض".
وأوضح:"هناك وكيل فرنسي تربطه علاقة قرية وقديمة معنا سيأتي مع الوفد للتفاوض ونرفض نهائيا عروض الإعارة ونتمسك ببيع اللاعب".
وتابع: "سنبيع حسام حسن حال تلقيه عروض مغرية فنحن نرغب في تأمين مستقبله وتحقيق استفادة مالية من وراء بيعه واذا كان العرض مناسب سنبيعه حتى لو لم يشارك اللاعب معنا في باقي المباريات بالموسم الجاري".
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