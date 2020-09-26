موعد مباراة بيتيس وريال مدريد في الليجا.. والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني..
تنطلق صافرة اللقاء بين بيتيس وريال مدريد، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "بينتو فيامارين"، معقل بيتيس.
القنوات الناقلة..
تُنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس1، 2، بتعليق خليل البلوشي.
تشكيل ريال مدريد المتوقع:
خط الدفاع: كارفاخال - راموس - فاران - ميندي
خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس
خط الهجوم: رودريجو - بنزيما - فينيسيوس.
ويبحث ريال مدريد بطل الليجا في مواجهة اليوم، عن تحقيق الانتصار الأول له في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن تعادل 0-0 في الجولة الماضية مع ريال سوسييداد.
وتحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثي إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، بالإضافة إلى لوكاس فاسكيز، بسبب عدم جاهزيتهم ولم يتدربوا سوى مرات قليلة، حسبما قال الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أمس، الجمعة.
في المقابل، شدد التشيلي مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس، على أهمية مواجهة ريال مدريد، مؤكدًا أن فريقه يمتلك عقلية الفوز والطموح، ولذا ينتظر أن يكون بيتيس منافسًا جيدًا لأي فريق يلعب أمامه.
وكان ريال بيتيس نجح في تحقيق الفوز في المباراتين الماضيين، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الليجا برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع غرناطة المتصدر، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز العاشر دون رصيد من النقاط.
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