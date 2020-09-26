وزير الرياضة ومحافظ أسيوط يقودان ماراثون للدراجات بشوارع الإقليم

انطلق صباح اليوم السبت، ماراثون للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك"، يقوده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وقيادات المحافظة التنفيذية والتشريعية والشعبية، ولفيف من قيادات الوزارة.



وأُطلقت شارة بدء الماراثون من أمام ديوان المحافظة حتي القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط، بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات على متن 100 دراجة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي، إلى أن إقامة مهرجان للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك" بشكل دوري بمختلف المحافظات يأتي في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بجعل الرياضة أسلوب حياة، والتي بدأت بتشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية من خلال رياضة ركوب الدراجات بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين لاستخدام الدراجات.

وأضاف صبحي أن مبادرة «دراجتك.. صحتك»، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، لاقت استحسانًا وقبولًا واسعًا في الشارع المصرى وبين جميع أوساط المواطنين وخاصة الشباب منهم.

مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية لحجز الدراجات وجار الإعداد للمرحلة الثالثة بأعداد كبيرة لمختلف المحافظات.

وأبدى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سعادته الكبيرة بزيارة الدكتور أشرف صبحي وافتتاح منشآت شبابية ورياضية بالمحافظة والتأكيد على اهتمام القيادة السياسية بأبناء الصعيد.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد استقبل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارته للمحافظة؛ لإعطاء شارة بدء ماراثون مهرجان الدراجات وتفقد وافتتح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.