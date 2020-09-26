نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري البرتغالي.. سانتا كلارا يفوز على براجا بهدف وحيد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق سانتا كلارا على مضيفه سبورتنج براجا 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري البرتغالي لكرة القدم.
وسجل تياجو سانتانا هدف المباراة الوحيد لسانتا كلارا في الدقيقة الخامسة.
وحقق كلارا فوزه الثاني على التوالي بعد أن افتتح مشواره في الدوري بالفوز على ماريتيمو 2 / صفر، فيما تلقى براجا هزيمته الثانية على التوالي بعد الخسارة في المرحلة الأولى أمام بورتو 1 / 3.
ورفع سانتا كلارا رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، بانتظار نتائج باقي مباريات المرحلة ، فيما يحتل براجا المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد خالي من النقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري البرتغالي.. سانتا كلارا يفوز على براجا بهدف وحيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.