الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة وست بروميتش ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق وست بروميتش المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، اليوم، السبت، نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

موعد وست بروميتش ضد تشيلسي والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة وست بروميتش وتشيلسي في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و 2، بتعليق علي محمد علي.

وست بروميتش ضد تشيلسي:

ويسعى فريق بروميتش لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة في أول جولتين أمام ليستر سيتي 3 - 0 وأمام إيفرتون 5 - 2.

وتحوم الشكوك حول مشاركة أحمد حجازي أساسيا في مباراة اليوم، رغم تعافيه مؤخرا من الإصابة في أوتار الركبة.

وقال سلافين بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي أمس، السبت، عن إمكانية مشاركة حجازي أمام البلوز :" سنرى".

وفي المقابل يطمح فريق تشيلسي المدجج بالنجوم بقيادة مدربه فرانك لامبارد في تحقيق الفوز في مباراة الليلة، للمنافسة مبكرا على لقب الدوري.

وتعاقد تشيلسي مع العديد من الصفقات المدوية هذا الموسم أبرزهم كاي هافيرتز من باير ليفركوزن وحكيم زياش من أياكس أمستردام وتيمو فيرنر من لايبزيج وتياجو سيلفا من باريس سان جيرمان.

وبلغت إنفاقات تشيلسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ما يقرب من 200 مليون يوور.

ترتيب تشيلسي ووست بروميتش:

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي بثلاث نقاط، بينما يتواجد وست بروميتش في المركز الـ 20 والأخير بدون نقاط.