بيراميدز يواصل الاحتفال بحارسه الجديد: صباحكم شريف إكرامي

واصل نادي بيراميدز احتفاله بحارس الجديد شريف إكرامي، القادم من صفوف النادي الأهلي.

كان نادي بيراميدز أعلن أمس، الجمعة، تعاقده رسميا مع شريف إكرامي لمدة 3 مواسم، كما قدمه في مؤتمر صحفي بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

ونشر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لحارسه الجديد: "صباحكم شريف إكرامي".

ونجح بيراميدز في التعاقد مع ثلاث لاعبين قادمين من النادي الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي.