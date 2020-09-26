عضو مجلس إدارة أسوان يتساءل: هل الفار مخاصمنا؟

علق مصطفي أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف علي فريق الكرة علي الحالات التحكمية التى يتعرض لها فريق أسوان خلال المواجهات المصيرية الأخيرة "هل فعلا الفار مخاصم نادي أسوان".

وأكد "أمين " على أن هناك هدفا ملغيا لحرس الحدود أمس بعد اللجوء للفار نسخة طبق الأصل من هدف الجونة أول أمس في أسوان ، مع رفض حكم اللقاء الدولي أمين عمر الرجوع للفار بعد مطالبة لاعبي أسوان وجهازه الفنى التأكد من الهدف فهل صدقت مقولة سمير محمود عثمان بأن "الفار مخاصم نادي أسوان".

واختتم أمين حديثه بأن مسئولو نادي أسوان سوف يتمالكون أنفسهم للمرة الأخير وانهم سيحافظون على ضبط النفس، ولكنهم يوجهون رسالة للجنة الحكام بأن مباراة أسوان ونادي المصرى البورسعيدى القادمة مباراة مصيرية لجماهير ونادي أسوان.

يذكر أن فريق أسوان يواجه نادي المصرى البورسعيدى بالجولة ال30 الإثنين القادم ببرج العرب ضمن منافسات الدورى الممتاز.