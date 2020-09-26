كن قويا لاجلك .. عصام الحضرى يوجه رسالة مهمة لجمهوره

نشر عصام الحضرى حارس مرمي منتخب مصر، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل لاجتماعى انستجرام .

وظهر عصام الحضرى في الصور وهو يقوم ببعض تمارين المصارعه امام تمثال ، وعلق قائلا : " كن قويا لاجلك ".

وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق ، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له معها ، واتهامه خلالها بالإساءة لها.

وقال عصام الحضري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بعتت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوزة آجي مصر.