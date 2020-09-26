تشكيل مانشستر يونايتد.. بوجبا يقود الفريق أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة برايتون، بعد قليل، على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة الرسمية لمان يونايتد كالتالي..

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: شاو - ماجواير - ليندلوف - وان بيساكا

خط الوسط: بوجبا - فيرنانديز - ماتيتش

خط الهجوم: راشفورد - مارسيال - جرينوود.

البدلاء: هندرسون، بايلي، مينساه، فريد، ماكتوميناي، فان دي بيك، لينجارد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ15 دون رصيد من النقاط، بينما يتواجد برايتون في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

