نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يفتقد نجم الفريق أمام ريال بيتيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم السبت، استبعاد لاعبه البرازيلي مارسيلو من قائمة الفريق لمواجهة ريال بيتيس، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، لتعرضه لآلام في الظهر.

ذكر الريال في بيان: "مارسيلو لن يسافر مع الفريق إلى إشبيلية لمواجهة بيتيس الليلة".

وكان من المقرر أن يخوض مارسيلو مباراة اليوم أساسياً، بعدما حل بديلاً للظهير الفرنسي فيرلاند ميندي في مواجهة ريال سوسييداد بأولى مباريات الريال في الموسم، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

الجدير بالذكر أن بيريز رئيس ريال مدريد أعلن عن عدم مشاركة الملكي في صراع صفقات الانتقالات الصيفية الجارية.