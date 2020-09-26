نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار في الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أثبتت المسحة الطبية سلبية العينة التي التي أجراها علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فيروس كورونا.
وكان علي لطفي قد استبعد من قائمة الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري بعدما جاءت نتيحة العينة الخاصة بفيروس كورنا إيجابية.
وخضع لطفي لبروتوكول علاجي وفقا لإرشادات وزاة الصحة المصرية، للتعافي من الإصابة بالفيروس.
ومن المقرر أن يُجري حارس الأهلي مسحة طبية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة وفي حال ظهور نتيجتها سلبية سينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.
ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.
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