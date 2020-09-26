كارتيرون يستعين بالفيديو لإسقاط النصر في دوري أبطال آسيا

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي، تسجيلات فيديو لمباريات النصر السابقة.

ويلتقي فريق التعاون مع نظيره النصر غدا، السبت، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن كارتيرون طلب تسجيلات فيديوهات لمباريات النصر السابقة، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في المنافس، ووضع خطة اللقاء بناء على ذلك.

وقاد كارتيرون التعاون في ثلاث مباريات بدوري أبطال آسيا، خسر في مباراتين وفاز في مباراة ليتأهل الفريق إلى ثمن نهائي البطولة الآسيوية، لأول مرة في تاريخه بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، متفوقًا على الدحيل "الثالث" بأفضلية المواجهات المباشرة.

كان باتريس كارتيرون فسخ عقده مع نادي الزمالك مؤخرا، من أجل تولي تدريب التعاون السعودي لمدة موسمين.

وتعاقد مجلس نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مع البرتغالي جايمي باتشيكو، لقيادة الفريق خلفا للديك الفرنسي.