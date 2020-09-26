قبل موقعة آرسنال.. نجوم ليفربول يستعرضون مهاراتهم خلال التدريبات.. فيديو

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لـ تياجو ألكانتارا وفيرمينو وأرنولد وفياليندوم في وجود يورجن كلوب المدير الفني للفريق، وكتب: "استمتعوا بمداعبة الكرة وبعض المهارات في التدريبات من رجال الريدز".
ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح للثأر من أرسنال بعد الفوز عليه في مباراة الاثنين، بعد الخسارة أمامه في آخر مباراتين، بمسابقة الدوري وكأس الدرع الخيرية.
كان فريق ليفربول حقق الفوز في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي على حساب ليدز يونايتد وتشيلسي، بينما تغلب أرسنال على فولهام ووست هام.
ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن ليفربول، صاحب المركز الرابع.
يذكر أن فريق ليفربول هو حامل النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد حرمان دام 30 عاما.
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