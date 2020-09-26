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موعد مباراة أهلي جدة وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره شباب أهلي دبي، ضمن منافسات دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

ويقام اللقاء اليوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد الجنوب.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة الرابعة إلا ثلث عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.

وكان أهلي جدة السعودي ضمن تأهله بعدما حل في المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

بينما أنهى فريق شباب أهلي دبي الإماراتي دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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