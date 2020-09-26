موعد مباراة أهلي جدة وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره شباب أهلي دبي، ضمن منافسات دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020.
ويقام اللقاء اليوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد الجنوب.
وتنطلق المواجهة في تمام الساعة الرابعة إلا ثلث عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.
وكان أهلي جدة السعودي ضمن تأهله بعدما حل في المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.
بينما أنهى فريق شباب أهلي دبي الإماراتي دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.
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