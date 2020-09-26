بعد أزمة فايلر.. محمد يوسف يكشف حقيقة توليه تدريب الأهلي

علق محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن عودته إلى تدريب الفريق مرة أخرى ، خلفا للسويسري ريتيه فايلر.

وقال يوسف عبر حسابه الشخصي عبر فيسبوك:" أنا ابن الأهلي فأينما كان العمل سأكون على قدر المسئولية بإذن الله لإنكم خلفى ، جماهير النادي الأهلي الوفية والعريقة رأيت التصريحات خلال الفترة الأخيرة عن رحيل مدرب الأهلي رينيه فايلر وترشيحي لتولي المسئولية بدلًا عنه

وتابع:" صحيح أن تدريب الأهلي حلم ومكانة عظيمة لمن يحمل لواء هذا الشرف فهو الفخر بذاته ، ولكنى تعجبت من زيادة التصريحات وانتشارها وبقوة في أغلب صفحات السوشيال ميديا الأهلاوية".

وواصل:" جماهير الأهلي اعتدنا منكم التكاتف والبعد عن أي تصريح ليس له أساس من الصحة أو ربما قائم على اجتهادات البعض من الصحفيين مع احترامنا الكامل للجميع وأيضا أقدر ترشيحكم لي وثقتكم التامة بي كعنصر من عناصر النادي وابن من أبناءه ، ولكن عملًا وتطبيقًا لهذه المبادئ التى نشأنا عليها منذ الصغر فلا يمكننى التعليق او القول سوى أنه "لا شئ مما قيل تم رسميًا" وأنا في خدمة الكيان في أي مكان يحتاج فيه الى خدماتي كالجندى فى خدمه وطنه".

واستطرد:" اعدكم إننى سأكون على قدر المسئولية بتوفيق الله ودعمكم وحرصى على اسعادكم ، فلا يهم مكان تواجدي بل المهمة السامية هي مصلحة الكيان والتركيز من أجل تحقيق المزيد من البطولات التي تسعدكم فأنتم اللاعب رقم واحد لدينا وعلى حب الكيان اجتمعنا".