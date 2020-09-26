قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تفويض المهندس ياسر إدريس متحدثا رسميا خلال الفترة الحالية باسم اللجنة الأولمبية ولجنة الأندية والقيم والأخلاق.
وفوضت لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأولمبية رئيس اللجنة المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لتحويل كل الشكاوى التي تقدم ضد رئيس نادي الزمالك للتحقيق مباشرة وذلك نظرا لتعدد الشكاوى وتلاحقها خلال الساعات الأخيرة.
وقررت لجنة الأندية والقيم والأخلاق أن تكون في حالة انعقاد دائم لمناقشة الشكاوى التي تصل يوميا للجنة وتفويض المهندس ياسر إدريس لاتخاذ اللازم وإخطار أعضاء اللجنة بكل المستجدات والتحويل للتحقيق.
جاء ذلك خلال المناقشات التي تمت في الساعات الماضية، حيث أوضح أعضاء اللجنة صعوبة الإجتماع يوميا من أجل مناقشة الشكاوى التي تقدم والمتلاحقة ضد رئيس الزمالك سواء من اتحادات أو أندية رياضية وأن تفويض المهندس ياسر إدريس يهدف لإنجاز كل الشكاوى في أسرع وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسر إدريس متحدثا رسميا للجنة الأولمبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.