الرياضية الأكثر جاذبية بالعالم.. أليكا شميدت خطة دورتموند "ب" لإبقاء سانشو في الفريق.. صور وفيديو

باتت أليكا شميدت، الرياضية الأكثر جاذبية في العالم، حديث السوشيال ميديا، في الساعات الماضية، بعد أن أشارت تقارير إلى أنها عينت من قبل بوروسيا دورتموند الألماني، كمدربة للياقة البدنية. واختيرت أليكا في الجهاز الفني لبوروسيا دورتموند، لتعمل على تحسين مستويات اللياقة البدنية للاعبين، كما تفائلت الجماهير بها، خاصة و أن سيكون لها دور كبير في إبقاء النجم جادون سانشو داخل "سيجنال إيدونا بارك".

من هي أليكا شميدت؟ ولدت أليكا شميدت عام 1998، في مدينة إنجولشتات البافارية بألمانيا، وهي عداءة أولمبية تبلغ من العمر 21 عامًا، ومتخصصة في الجري لمسافات متوسطة. وحققت شميدت نجاحات رياضية منذ صغرها، وفي عام 2017 ساهمت في حصول ألمانيا على الميدالية الفضية في مسابقة (4x400) في بطولة أوروبا لألعاب القوى تحت 20 عامًا. وواصلت نجاحها العام الماضي، وساعدت ألمانيا في الحصول على ميدالية برونزية، في نفس الفئة، في بطولة أوروبا تحت 23 عامًا.

وصنفت أليكا بأنها "الرياضية الأكثر جاذبية في العالم" من قبل مجلة "Busted Coverage" الأسترالية في وقت سابق من هذا العام. وقالت شميدت ردا على هذا الأمر: "لا أعرف لماذا حصلت على هذا اللقب، تأتي الرياضة بشكل واضح أولا، وهناك آلاف الفتيات على إنستجرام يبدون بمظهر جميل ولا يزال لديهن الكثير من المعجبين، وهذه مجرد رياضة تنافسية بالنسبة لي".

خطة دورتموند "ب" لإبقاء سانشو في النادي ذكر تقرير صحفي بريطاني، أن أليكا شميدت هي خطة بوروسيا دورتموند "ب" للحفاظ على جادون سانشو، نجم الفريق، من الرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي حاول أكثر من مرة ضمه هذا الصيف، لكنه فشل حتى الآن في اقناع النادي الألماني. ومزحت جماهير مانشستر يونايتد عند معرفتها بتعيين أليكا في الجهاز الفني لدورتموند، مؤكدة أن النادي الألماني يفعل ما بوسعه لإبقاء سانشو.