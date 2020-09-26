تعادل مثير بين برايتون ومانشستر يونايتد في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي.. فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة برايتون ومانشستر يونايتد، والتي تجمع بينهما الآن على ملعب "فالمر" ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بتعادل مثير.
واشتعلت المواجهة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حيث حصل برايتون على ركلة جزاء في الدقيقة 40، بعدما لجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو "VAR"، نتيجة عرقلة لطارق لامبيتي داخل منطقة الجزاء من برونو فيرنانديز لاعب وسط مان يونايتد، سددها نيل موباي بطريقة خدعت الحارس ديفيد دي خيا.
في المقابل، نجح مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 43، من ركلة حرة مباشرة على يمين منطقة جزاء برايتون، عن طريق فيرنانديز بعرضية قوية استقبلها ماتيتش على القائم الأيسر للمرمى والذي أرسلها لهاري ماجواير ليضعها في الشباك بكل سهولة.
وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: شاو - ماجواير - ليندلوف - وان بيساكا
خط الوسط: بوجبا - فيرنانديز - ماتيتش
خط الهجوم: راشفورد - مارسيال - جرينوود.
وبدأ مانشستر يونايتد مشواره في البريميرليج متأخرًا أسبوعًا بعد حصوله على راحة أطول، لمشاركته في المراحل الأخيرة من المنافسات الأوروبية.
ويسعى الشياطين الحُمر في الشوط الثاني لمصالحة الجماهيره والعودة للانتصارات، بعد سقوطه الأول هذا الموسم في الدوري الممتاز، على يد كريستال بالاس بنتيجة 3-1.
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