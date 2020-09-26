راشفورد يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في مرمى برايتون.. فيديو

وجاء الهدف الثاني الذي أحرزه راشفورد في الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعد تمكن من مراوغات المدافعين بشكل متتالي، ثم سدد في شباك ماثيو ريان حارس برايتون.
في المقابل، نجح مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 43، من ركلة حرة مباشرة على يمين منطقة جزاء برايتون، عن طريق فيرنانديز بعرضية قوية استقبلها ماتيتش على القائم الأيسر للمرمى والذي أرسلها للويس دينك لاعب برايتون ليسددها بالخطأ في مرماه.
وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن بتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.
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