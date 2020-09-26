كومان: لم أطلب رحيل سواريز.. وغضب ميسي طبيعي

أكد رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن رحيل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، كان قرار مجلس الإدارة.

كان لويس سواريز انضم رسميا إلى صفوف أتلتيكو، أمس، الجمعة، لمدة موسمين، مقابل 15 مليون يورو.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فياريال المقرر لها، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني:" لست السبب في رحيل سواريز، الأمر ليس كذلك، منذ اليوم الأول احترمت لويس سواريز وتدرب مع الفريق بشكل طبييعي، وأخبرته انه قد لا يشارك كثيرا حال بقاءه، لكن رحيله كان قرار مجلس الإدارة.

وتابع:" علاقتي بـ لويس سواريز جيدة، ومن الطبيعي أن يحزن ميسي على رحيل صديقه".

وعن صفقات الميركاتو الصيفي، أوضح كومان:" سنحاول التعاقد مع لاعبين مناسبين لـ برشلونة من الناحية الفنية والاقتصادية، لكن علينا الانتظار وسوف نرى.

وقال كومان:" أنا هنا في أعظم نادٍ في العالم، هنا يوجد صحافة أكثر ومسؤولية أكبر، وعلينا التحسن باستمرار".

يذكر أن فريق برشلونة فشل الموسم الماضي في حصد أي لقب محلي أو قاري، لأول مرة منذ 11 عاما.