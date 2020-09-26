نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل وحكام مباراة كوكاكولا وبتروجت بالقسم الثاني في المقال التالي
ويضم تشكيل كوكاكولا كلا من: محمد علي ميلا، كريم عرفات، معتز نجيب، أحمد عبدالمنعم، احمد حسن، كريم حلاوة، احمد الحسيني، سيد صلاح، اريك، جابر سالم، محمد جدو .
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عمرو عبدالمجيد، اسلام محمد، أكرم عبدربه، احمد سعيد بندق، محمد علاء لالا، محمود احمد، انس محمد، محمود بليه، كريم عصام.
ويضم تشكيل بتروجيت كلا من: محمد ابو النجا، حسان حسن، أحمد ربيع، خالد عبدالرزاق، سامح إبراهيم، احمد السباعي، محمود عماد، رشاد المتولي، اسلام سمير، ايزيكا، مصطفى معوض .
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: اسلام كانو، محمود ربيع، محمود محبوب، عبدالرحمن حسن، أحمد كمال، احمد علي، عبدالله محمود، محمد هاني ، محمود محمد .
ويدير اللقاء الحكم جلال محمد أحمد، ويعاونه كلا من محمود مصطفى، محمد الدسوقي، محمد عبدالوهاب، خالد السمان
ويدخل فريق كوكاكولا اللقاء برصيد 18 نقطة محتلا المركز العاشر، فيما يأتي فريق بتروجيت في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل وحكام مباراة كوكاكولا وبتروجت بالقسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.