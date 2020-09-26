تعرف على تشكيل القناة والنصر بدوري القسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل مباراة القناة والنصر ضمن الجولة 19 بدوري القسم الثاني، - المجموعة الثانية - والتي تقام علي استاد القناة القديم. وأعلن تامر مصطفى، المدير الفني للقناة، تشكيل فريقه وجاء كالتالي: محمد ابراهيم في حراسة المرمى واسلام سيد ومحمد طارق واسلام نبيل وأحمد طه ومحمد علي وعلاء احمد ومحمد يسري وعلي شوقي واحمد فوزي وحسام سيد فيما أعلن سيد عيد، المدير الفني للنصر تشكيل فريقه وجاء كالتالي: عصام سعد في حراسة المرمى وحمودة سمير وأحمد كالوشا وأيامه الليبي واحمد داهش ومؤمن عاطف ومحمود حسونة وأحمد حسين ومحمد عبد الناصر اوشا وبابا ابراهيم ومحمود السيد ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من محمد عبد العزيز حكم ساحه، ومحمد حميدة مساعد أول، ورضا عيسي مساعد ثان، ومصطفي محمد حكم رابع . ويحتل القناة المركز السادس برصيد 25 نقطة فيما يحتل النصر المركز الرابع برصيد 28 نقطة

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