نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن قام بالتعليق على بيان محمد يوسف مدرب القلعة الحمراء السابق والذي بات قريبًا من خلافة فايلر على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر.

ويرى وليد سليمان نجم القلعة الحمراء أن محمد يوسف المدير الفني الأسبق للفريق الأجدر بتولي تدريب المارد الأحمر وقيادة السفينة بعد ظهور أنباء تفيد برحيل السويسري رينيه فايلر خلال الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وعلق نجم الأهلي على بيان محمد يوسف الذي كشف فيه حقيقة توليه قيادة المارد الأحمر خلفًا لفايلر قائلًا ": والله يا كابتن حضرتك تستاهل كل خير، وقدها وقدود ربنا يارب يوفقك وتستحقها عن جدارة، وجدير بها، وزي ما عملتها في 2013، إن شاء الله قادر تعملها في 2020".

ويُعتبر محمد يوسف المدير الفني الأخير الذي نجح في قيادة الأهلي للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا 2013 وجاءت رسالة سليمان بعد أن أكد يوسف ترحيبه بخلافة فايلر على الرغم من عدم دخول الاهلي في مفاوضات معه إلى الآن.

وشنت بعض من جماهير الأهلي هجومًا حادًا على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك"، على وليد سليمان، بسبب تعليقه على بيان محمد يوسف، مؤكدين أن ما فعله لاعب الأهلي غير صحيح بالمرة، خاصة وأن مازال فايلر مديرًا فنيًا للفريق الأحمر حتي هذه اللحظة.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب حددت الخميس القادم موعدًا نهائيًّا لإعلان موقفها من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور، وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني.