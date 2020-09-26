نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف حقيقة عرض الشباب السعودي لضم نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رد مرتضى منصور رئيس الزمالك، على مفاوضات الشباب السعودي، للحصول على خدمات اللاعب المغربي محمد أوناجم، عقب نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير سعودية، قد أشارت إلى أن الشباب يريد ضم أوناجم، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وضع بند أحقية الشراء.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية: "لم نتلق خطابات رسمية من الشباب السعودي في هذا الشأن".

وتابع "ملف رحيل بعض اللاعبين لن يتم فتحه خلال الفترة الحالية".

وكان الزمالك قد أعلن رفضه في وقت سابق، رحيل مصطفى محمد لفنربخشة التركي مقابل 2.5 مليون يورو.