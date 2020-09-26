نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المريخ يفوز على جمهورية شبين بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق المريخ، بقيادة مديرة الفني، محمد عبد الرحمن، فوزا هاما، على حساب ضيفه فريق جمهورية شبين، بهدف دون مقابل، بالجولة التاسعة عشر من دوري القسم الثاني.

خاض الجمهورية اللقاء بتشكيل تكون من، محمد سعيد شيكا، شريف مجدي، ومحمود شعلان، وخالد مسعد وأحمد سامي، أحمد الشرقاوي ومحمد ابوطالب ومحمد خالد ومصطفي زيكو ، أيمن سعد وطلبه محمد .

سجل هدف الفوز للفريق البورسعيدي اللاعب الإفريقي اندرسون من تصويبة أمام المرمى،عند الدقيقة 27 ليرتفع رصيد المريخ إلى 21 نقطة بالمركز التاسع، وتوقف رصيد الفريق المنوفي عند 23 نقطة بالمركز السابع.

أدار اللقاء الحكم محمود حسين، عاونه ايهاب فخري، وحماده الصياد، وحكم رابع محمد جمال، وراقب المباراة أسامه حلمي.