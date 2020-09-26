الجوهرة تشعل أوروبا.. عرض الـ 150 يورو يُرفض من برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد تلقي عرض لا يمكن رفضة من أجل رحيل لاعبة الشاب أنسو فاتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ويعد فاتي الوريث الشرعي للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والذي أثبت خلال الموسم الماضي أنه موهبة تستحق التقدير في تشكيل البلوغرانا.
ووفقاً لصحيفة " ماركا " فإن خورخي مينديز وكيل أعمال النجم الشاب قد جلب عرض بقيمة 125 مليون يورو + 25 مليون متغيرات من أجل فاتي لكن قوبل بالرفض من قبل إدارة البلوغرانا.
ويحاول برشلونة بكل الطرق الاحتفاظ باللاعب صاحب الـ 17 عام داخل الكامب نو، وهو ما دفع إدارة النادي خلال الفترة الماضية إلى ترقية عقد اللاعب إلى البطاقة الاحترافية، بقيمة كسر شرط جزائي تقدر بـ 400 مليون يورو.
يذكر أن فاتي قد قام بالتوقيع مع خروخي مينديز خلفا لخورخي ميسي من أجل تحسين جودة تسويقة مستقبلا داخل القارة العجوز.
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