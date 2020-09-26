نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيميوني: سواريز قوة هجومية كبيرة لأتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، في أول مؤتمر صحافي يقدمه بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، أن الأوروغواياني لويس سواريز، الوافد حديثاً من برشلونة، سيمنح فريقه "قوة هجومية".

أوضح سيميوني عن لاعبه الجديد "نتمنى أنه مع وصوله (سواريز)، في وجود (دييغو) كوستا بالإضافة إلى تطور جواو (فيليكس) إلى جانب (يانيك) كاراسكو و(رافائيل) كوريا وفيتولو و(توماس) ليمار، سيسمح لنا ذلك بالتحسن وتحقيق أمور أكثر من الموسم الماضي".

وجاءت تصريحات "التشولو" في مؤتمر صحافي عن بعد عشية مواجهة غرناطة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة ستكون الأولى للأتلتي في هذا الموسم في "الليغا".

وتابع المدرب الأرجنتيني حديثه عن المهاجم الأوروغواياني قائلاً إن "وصوله يدعونا لمواصلة التطور كناد وكفريق، وجوده سيمنحنا تنافسية داخلية، وفوق كل شيء، سيمنحنا قوة هجومية بالنظر لسجله التاريخي الذي نأمل أن يتمكن من مواصلة كتابة صفحاته هنا".

وعن محادثاته مع لويس سواريز خلال عملية انتقاله من برشلونة للأتلتي، قال سيميوني "كان مقتنعاً منذ اللحظة الأولى أن هذا هو المكان المناسب للاستمرار في أن يكون لاعبا فاعلا ولإظهار أنه لا يزال مهاجم مهم".

وأضاف أن "سواريز هو مرجع مهم للفريق.. بالنظر إلى الفرصة والاحتمال لاضطرار ألبارو (موراتا، الذي خرج معاراً إلى يوفنتوس) إلى الرحيل، أدركنا أن أفضل طريقة لمواصلة محاولة التحسن هي البحث عن شخص يمكنه تجاوز حصيلة أهداف الموسم الماضي. وعندما ظهرت إمكانية ضم سواريز، لأنه لم يكن من السهل التفكير في بديل لألفارو، فإن الأرقام تتحدث عن نفسها".

وذكر سيميوني "عليك أن ترى ما فعله نهاية الموسم الماضي، حيث انتهى به الأمر بتسجيل عدة أهداف. إذا لم أكن مخطئاً، فقد انهى الموسم برصيد 21 هدفاً، برغم غيابه طوال ثلاثة أشهر" بسبب إصابة تطلبت خضوعه لجراحة في الركبة.

وسبق لمدرب الأتلتي أن حاول استقدام المهاجم الأوروغواياني حين كان لاعبا في ليفربول قبل أن يذهب أخيرا للبرسا.

وتذكر سيميوني "اختار وقتها طريقاً آخر. هذه السنوات الست كانت ناجحة ورائعة. وقدم خلالها كرة قدم مدهشة".