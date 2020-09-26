نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الألومنيوم يفوز على الإعلاميين بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق نادي الألومنيوم فوز صعب على نظيره فريق نادي الإعلاميين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير، ضمن مواجهات الجولة ال19 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

استطاع فريق الإعلاميين التقدم بهدف عن طريق مهدي صبحي، لينهي الشوط الاول متقدما بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني الذي شهد انتفاضة من لاعبي الألومنيوم ليتمكن من احراز هدف التعادل عن طريق محمود عطيتو، في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، ليواصل لاعبي الألومنيوم الضغط، ومن ركلة ركنية يرتقي مدافع الألومنيوم محمود عبد الحفيظ، ويضع الكرة برأسه في المرمى محرزا الهدف الثاني، ويستمر الاداء المميز للاعبي الألومنيوم، حتى تمكن عبد المجيد ياسين من احراز هدف عالمي، من منتصف الملعب مستغلا خطأ حارس الإعلاميين والتقدم ليضعها مباشرة في المرمى، ليحرز الهدف الثالث، والختامي للفريق الحمادي، لينتهي اللقاء بفوز الالومنيوم بثلاثية مقابل هدف.

بهذا الفوز يصل فريق الالومنيوم للنقطة 36 نقطة، يحتل بها المركز الثالث، ويتمسك بتواجده في منطقة المنافسة ويتمسك بأمل الصعود للدوري الممتاز، على الجانب الآخر يتجمد رصيد الاعلامين عند النقطة ويزداد موقف الفريق سوءاََ ويواصل تواجده بمنطقة الهبوط لدوري القسم الثالث

يذكر ان نتيجة مباراة الفريقين بالدور الأول انتهت بفوز فريق الالومنيوم بثلاثية نظيفة، احرزها اغاثون ميلاد، محمود عبد الحفيظ، محمد عبد الحميد.

ترتيب المجموعة

1_بني سويف 41 نقطة

2_البنك الأهلي 39 نقطة

3_ الألومنيوم 36 نقطة

4_شبان قنا 32 نقطة

5_بترول أسيوط 28 نقطة

6_سوهاج 26 نقطة

7_المنيا 25 نقطة

8_تليفونات بني سويف 23 نقطة

9_الاعلاميين 19 نقطة

10_ الفيوم 18 نقطة

11_ ديروط 12 نقطة

12_طهطا 12 نقطة