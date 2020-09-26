نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الألومنيوم يفوز على الإعلاميين بالقسم الثاني في المقال التالي
استطاع فريق الإعلاميين التقدم بهدف عن طريق مهدي صبحي، لينهي الشوط الاول متقدما بهدف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني الذي شهد انتفاضة من لاعبي الألومنيوم ليتمكن من احراز هدف التعادل عن طريق محمود عطيتو، في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، ليواصل لاعبي الألومنيوم الضغط، ومن ركلة ركنية يرتقي مدافع الألومنيوم محمود عبد الحفيظ، ويضع الكرة برأسه في المرمى محرزا الهدف الثاني، ويستمر الاداء المميز للاعبي الألومنيوم، حتى تمكن عبد المجيد ياسين من احراز هدف عالمي، من منتصف الملعب مستغلا خطأ حارس الإعلاميين والتقدم ليضعها مباشرة في المرمى، ليحرز الهدف الثالث، والختامي للفريق الحمادي، لينتهي اللقاء بفوز الالومنيوم بثلاثية مقابل هدف.
بهذا الفوز يصل فريق الالومنيوم للنقطة 36 نقطة، يحتل بها المركز الثالث، ويتمسك بتواجده في منطقة المنافسة ويتمسك بأمل الصعود للدوري الممتاز، على الجانب الآخر يتجمد رصيد الاعلامين عند النقطة ويزداد موقف الفريق سوءاََ ويواصل تواجده بمنطقة الهبوط لدوري القسم الثالث
يذكر ان نتيجة مباراة الفريقين بالدور الأول انتهت بفوز فريق الالومنيوم بثلاثية نظيفة، احرزها اغاثون ميلاد، محمود عبد الحفيظ، محمد عبد الحميد.
ترتيب المجموعة
1_بني سويف 41 نقطة
2_البنك الأهلي 39 نقطة
3_ الألومنيوم 36 نقطة
4_شبان قنا 32 نقطة
5_بترول أسيوط 28 نقطة
6_سوهاج 26 نقطة
7_المنيا 25 نقطة
8_تليفونات بني سويف 23 نقطة
9_الاعلاميين 19 نقطة
10_ الفيوم 18 نقطة
11_ ديروط 12 نقطة
12_طهطا 12 نقطة
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