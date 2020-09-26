تواصل الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى دوراتها التدريبية على المنصة الافتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تنطلق اليوم فعاليات دورة إعداد مدربي الأولمبياد الخاص لكرة السلة التي تقام خلال الفترة من 27 وحتى 30 سبتمبر الجاري بمشاركة 15 دولة وهي السلطنة والبحرين و مصر و الإمارات وموريتانيا والمغرب و تونس وليبيا والسودان ولبنان والأردن وسوريا وفلسطين والكويت والعراق .

وتأتي أهمية هذه الدورات من أجل الاستعدادات الجادة للمشاركة في برامج المنطقة فى الالعاب العالمية الصيفية التى تقام بألمانيا 2023.

وقد صرح الدكتور عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية بأن الدورة التدريبية الإقليمية لإعداد مدربي الاولمبياد الخاص لكرة السلة هى استكمال مجموعة الدورات الافتراضية التى أقرها الرئيس الاقليمى المهندس أيمن عبد الوهاب بسبب جائحة كورونا، حيث تم اختيارهذه الدورة بمناسبة الوضع الحالي من وباء كورونا وبوقف التدريبات الرسمية والمسابقات لذلك تم اختيار هذا النوع من الدورات لسهولة التدريب عليه في أي مكان كما سيعقب هذه الدورة تنظيم أولى المسابقات الإقليمية الافتراضية في هذه المهارات الفردية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم وبمشاركة السلطنة انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية الافتراضية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص لكرة السلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.