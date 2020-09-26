البولينج العمانية تعود ببرنامج إعدادي للمنتخبات الوطنية وإعادة نشاط المسابقات المحلية مع فتح النشاط الرياضي

كتب – بدر الزدجالي:

تعاود اللجنة العمانية للبولينج نشاطها الرياضي من جديد بعد التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد ان اعلنت اللجنة العليا الاسبوع الماضي عن فتح النشاط الرياضي لجميع الاتحادات واللجان الرياضية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب بعد توقف دام قرابة سبعة اشهر منذ اغلاق صالات لعبة البولينج بالسلطنة.

وستكون عودة نشاط البولينج بداية الشهر القادم بعودة نشاط المنتخبات الوطنية عبر التدريبات اليومية على صالة مركز السيب للبولينج، تحت اشراف المدرب لي في ببرنامج جديد لجميع لاعبي المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل والفئات استعدادا للاستحقاقات القادمة بعد ان تم تأجيل العديد من البطولات الاسيوية والعالمية والاقليمية خلال الفترة الماضية لتقام في العام القادم.

وحول الجوانب التحضيرية واعادة فتح نشاط البولينج قال سعيد بن راشد القتبي رئيس اللجنة العمانية للبولينج: إننا سعداء بعودة فتح النشاط الرياضي من جديد بعد توقف طويل دام قرابة سبعة اشهر تم خلالها اغلاق صالات البولينج مما اثر على إعداد لاعبي المنتخبات الوطنية.

واشار القتبي: بانه ومع اعلان فتح النشاط بادرنا بتهيئة صالة التدريب للمنتخبات الوطنية وسيتم وضع ضوابط احترازية خلال فترة التدريبات لجميع اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية بما يتوافق مع الشروط العامة التي وضعتها اللجنة العليا وسيتم الجلوس مع الجمع لتقديم النصائح والارشادات الاحترازية قبل بداية برنامج التدريب.

المشاركات الخارجية

واضاف بان المنتخب يستعد للمشاركة في الاستحقاقات القادمة التي تم تأجيلها من العام الحالي الى العام القادم ومن ابرز المشاركات البطولة الاسيوية في هونج كونج والمقرر إقامتها خلال شهر يونيو بهونج كونج وسوف نكون جاهزين كذلك في حالة طلب اللجنة الاولمبية العمانية مشاركة منتخب البولينج في الدورات الرياضية سواء الاقليمية او القارية حيث سيكون هناك عدد من الدورات القادمة منها دورة الالعاب الخليجية بالكويت والالعاب الاسيوية والتضامن الاسلامي.

برنامج التدريب

وقال القتبي بان برنامج اعداد المنتخب سوف يكون عبر خمس حصص تدريبية حتى الان وفي حالة التعديل سيكون من قبل الجهاز الفني للمنتخب اي بمعدل اربع ساعات وسيتم وضع عدد من الخطوط الخاصة للبرنامج التدريبي على صالة مركز السيب للبولينج وهي الصالة المعتمدة لتدريبات المنتخبات الوطنية وستكون البداية بتدريبات منتخب الشباب والعموم والسيدات في المرحلة الاولى وبعدها سيتم فتح باب التدريب للاعبي المراحل السنية ومدرسة البولينج مع دراسة امكانية استضافة تلك المراحل من عدمه بعد التنسيق مع اولياء الامور.

نشاط الموسم

وتحدث كذلك القتبي: باننا ندرس حاليا عودة نشاط المسابقات والانشطة المحلية للجنة والتي اعتدنا على اقامتها في كل موسم رياضي وسوف تعقد اللجنة اجتماعا لها خلال الايام القادم لتحديد برنامج المسابقات للموسم الحالي والقادم والتي من المتوقع أن تقتصر على مسابقة كأس اللجنة والبطولات المفتوحة وهناك احتمال لإلغاء مسابقة الدوري العام للبولينج لهذا الموسم بسبب الاوضاع الحالية من انتشار فيروس كورونا.