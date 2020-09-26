تواصل فعاليات دورة التدريب الآسيوية للمستوى c لمدربات كرة القدم النسائية بمشاركة ٢٠ معلمة

تتواصل دورة تدريب المستوى ” c” لمدربات كرة القدم النسائية التي تنظمها الإدارة الفنية بالاتحاد العماني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري ولغاية 8 أكتوبر القادم بمجمع صحار الرياضي بمشاركة 20 معلمة ويحاضر فيها المحاضرة الآسيوية ورئيسة قسم كرة القدم النسائية بالاتحاد العماني لكرة القدم مها جنود، حيث تأتي هذه الدورة في اطار اهتمام الاتحاد بتطوير كرة القدم النسائية واعداد الكوادر الوطنية وتطوير وصقل مستوياتها الفنية في مجال التدريب وتشتمل الدورة على العديد من المحاضرات العملية والنظرية .

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