السباح عيسى العدوي يعود إلى تدريباته اليومية بالمسابح اليابانية بداية أكتوبر القادم

استعدادا للاستحقاقات القادمة

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يستعد السباح عيسى بن سمير العدوي للعودة لبرنامج تدريباته اليومية في المسابح اليابانية بداية شهر أكتوبر القادم تحت إشراف المدرب الياباني كنتا وذلك في إطار استعداداته للاستحقاقات القادمة واقربها المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة والتي تستضيفها دولة الكويت خلال شهر مارس من العام القادم وتأتي هذه التدريبات بعد فترة الانقطاع التي شهدتها الرياضة في العالم اجمع بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث اقتصر العدوي في تدريباته خلال الاشهر الماضية على التدريبات المختصة باللياقة البدنية من اجل المحافظة على الجوانب الفنية، يذكر بأن العدوي سبق وان حصل على منحة دراسية من احدى جامعات العاصمة اليابانية طوكيو لاستكمال دراسته العليا .

ويتضمن الجدول التدريبي الخاص بالسباح عيسي العدوي عدة تدريبات مختلفة البداية تكون في مسبح قياس 50 مترا سيعمل المدرب خلال هذه التدريبات على زيادة معدل اللياقة البدنية لتعويض فترة التوقف بسبب جائحة كورونا بواقع 10 حصص تدريبية في الاسبوع حتى يعود الى جاهزيته المعهودة قبل خوض غمار المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة شهر مارس من العام القادم والتي تم تأجيلها عاما بأكمله، حيث يطمح العدوي أن يحقق رقما قياسيا في هذه البطولة والمحافظة على مستواه وتألقه الدائم في البطولة التي يتواجد بها، حيث لا يزال صاحب أعلى رقم في السباحة الحرة في مسابقة 200 متر حرة بزمن قدره 1,54,80 كما حقق ايضا رقما عمانيا جديدا في سباق ٥٠ متر حرة العام المنصرم بزمن قدره ٢٣:٨٩ ثانية في البطولة الآسيوية للأعمار السنية ولهذا سيكون المشوار لاستكمال الانجازات مستمرا بمتابعة الكادر التدريبية لدى السباح والاهتمام الذي يوليه له الاتحاد العماني للسباحة .