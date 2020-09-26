هافرتيز يقود هجوم تشلسي وأحمد حجازي يغيب عن ويست بروميتش

أعلن مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه وست بروميتش ألبيون، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، على ملعب " ذا هاوثورنس ". وجاءت التشكيلة كالأتي: كاباييرو ألونسو - سيلفا - كريستينس - جيمس ماونت - كوفاسيتش - كانتي هافيرتز آبراهام - فيرنر ويغيب المصري أحمد حجازي عن قائمة فريقه وست بروميتش ألبيون في مواجهة تشيلسي، بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. وعانى حجازي من إصابة أجّلت ظهوره الأول مع وست بروميتش هذا الموسم، وعاد للتدريبات بشكل متأخر، وبالتالي لا يتواجد على مقاعد البدلاء أمام البلوز.

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