فوز بني سويف والألومنيوم والمنيا في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

انتهت مباريات اليوم من الأسبوع التاسع عشر من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، وشهدت المباريات فوز بني سويف علي فريق الفيوم بهدف للاشئ، وفوز الألومنيوم علي الأعلاميين بثلاثية، وفوز المنيا علي تيلفونات بنى سويف بثلاثة أهداف ،وتعادل البنك الأهلي مع فريق سوهاج بهدف لكل فريق ، وتعادل بترول أسيوط أيضا تعادلا سلبيا .
بنى سويف : الفيوم
حقق فريق بني سويف الفوز علي فريق الفيوم بهدف نظيف سجله مصطفي الصفتى بالدقيقة الأخيرة بالشوط الأول ،في اللقاء الذي أقيم علي استاد الأسيوطي سبورت وغرد فريق بني سويف بصدارة المجموعة منفردا برصيد 41 نقطة .
الألومنيوم : الأعلاميين
وحقق الفريق الأول بنادي الألومنيوم فوزا غاليا وثمينا علي فريق الأعلاميين بثلاثة أهداف لهدف ، سجل للألومنيوم محمود عطيتو الظهير الأيمن ، وأضاف محمود عبدالحفيظ مدافع الفريق الهدف الثانى للفريق ،قبل أن يعزز عبدالمجيد ياسين لاعب وسط الفريق فوز فريقه بهدف ثالث ولاأروع ،من أجمل أهداف الموسم ،وسجل مهدى صبحي هدف الأعلاميين الوحيد .
البنك الأهلي : سوهاج
تعادل فريق سوهاج مع مضيفه نادي البنك الأهلي تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق علي ملعب البنك الأهلي ،ويعتبر هذا التعادل بطعم الخساره للبنك الأهلي حيث يفقده نقطتين ثمينتين في صراع خطف بطاقه الصعود للممتاز .
المنيا : تليفونات بنى سويف
وحقق فريق المنيا الفوز علي فريق تيلفونات بنى سويف بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي أقيم باستاد بنى سويف الرياضي ،وفوز ثانى علي التوالي للمنيا تحت قيادة فنية للكابتن شديد قناوى ،برحلة الهروب من شبح الهبوط ،سجل أهداف المنيا اللاعب داوودا من ضربة جزاء ، وأضاف محمد سماره الهدفين .
طهطا : شبان قنا
أستطاع فريق طهطا لثانى لقاء علي التوالي في إحراج فرق محافظة قنا وتعادل مع فريق شبان قنا بهدف لكل فريق ، بعد أن تعادل بالجولة الماضية بهدفين لكل فريق مع فريق الألومنيوم .
ديروط : بترول أسيوط
تعادل فريق بترول أسيوط تعادلا سلبيا بطعم الفوز خارج الديار مع فريق ديروط بلقاء حماسي وقوى يسمى "بدربي المحافظة ".
وجاءت النتائج كالآتي:
البنك الأهلي 1-1 سوهاج
طهطا 1-1 شبان قنا
الفيوم 0-1 بني سويف
ت بني سويف 1-3 المنيا
الاعلاميين 1-3 الألمنيوم
ديروط 0-0 بترول اسيوط
ترتيب المجموعة الاولى
1- بنى سويف41 نقطة
2- البنك الأهلي 39 نقطة
3- الألومنيوم 36 نقطة
4- شبان قنا 32 نقطة
5- بترول أسيوط 28 نقطة
6- سوهاج 26 نقطة
7-المنيا 25 نقطة
8-تيلفونات بنى سويف 23 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10-الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 12نقطة
12- طهطا 12نقطة
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