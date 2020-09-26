الزمالك يختتم تدريباته استعدادا الجونة

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادا للقاء الجونة المقرر له في الثامنة مساء الغد باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق اختتم تدريباته عصر اليوم على ملعب النادي تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني المؤقت، وجاء التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد.

وعقب التدريب اختار الجهاز الفني قائمة اللاعبين للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام الجونة.

و كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد عودة المغربي محمد أوناجم جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى التدريبات الجماعية، بعدما تعرض اللاعب لإصابة بجذع في الرباط الداخلي بعد مباراة أسوان.

وأكد الجهاز الفني أن اللاعب يواصل برنامجه التأهيلي وسيعود للتدريبات الجماعية بعد 12 يوم وسيكون جاهزا لمباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا ويسعى الجهاز الطبي للفريق الأبيض لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أسرع وقت ممكن